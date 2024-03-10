Kayseri 'Huzur'a kavuştu

Kaynak: DHA
Kayseri 'Huzur'a kavuştu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece başlattıkları Huzur Operasyonu kapsamında 28 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 247 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzenlendiği 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.

51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araçta yapılan kontroller sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi de yakalandı.

Ekiplerin gece boyu sürdürdükleri yoğun çalışma sonucu kimliği bulunmayan yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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