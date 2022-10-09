Kayseri Kocasinan Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 şoför ve operatör alınacaktır.

Adaylar başvurularını 9 Ekim 2022 tarihine kadar kurum internet adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

5 Kamyon Şoför, 4 Tır Şoförü, 1 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ve 1 Greyder Operatörü alınacaktır.

ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlarından mahkum olmamak, Hiçbir şekilde emekliliğe hak kazanmamış olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Kayseri ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak, Alanında deneyimli olmak, 25 - 45 yaş arasında olmak, İlgili ehliyete SRC belgesine ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak, Alanında deneyimli olmak, 25 - 50 yaş arasında olmak, İlgili ehliyete SRC5 belgesine ve Psikoteknik belgesine sahip olmak.

GREYDER OPERATÖRÜ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak, Alanında deneyimli olmak, 18 - 45 yaş arasında olmak, İlgili ehliyete sahip olmak.