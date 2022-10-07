Kayseri Kocasinan İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Kocasinan İmar, kamyon şoförü olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Kayseri’de ikamet etmek

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Ehliyet, SRC belgesi ve psikoteknik belgelerine sahip olmak

25 – 45 yaş aralığında olmak

En az ilkokul mezunu olmak