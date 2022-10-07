Kayseri Kocasinan İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Kocasinan İmar, kamyon şoförü olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Kayseri’de ikamet etmek
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Ehliyet, SRC belgesi ve psikoteknik belgelerine sahip olmak
25 – 45 yaş aralığında olmak
En az ilkokul mezunu olmak
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