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  • Kayseri'de esrarengiz olay: 2 kişi bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri'de esrarengiz olay: 2 kişi bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri Kocasinan'da bir evin garajındaki otomobilde biri kadın 2 kişi ölü bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:31
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Kayseri Kocasinan'da esrarengiz olay: 2 kişi bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri'de esrarengiz olay: 2 kişi bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu
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AA'da yer alan habere göre, Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki müstakil evin garajında, 38 PL 763 plakalı otomobilde, S.Y. ve B.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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