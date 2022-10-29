Kayseri'de esrarengiz olay: 2 kişi bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu

AA'da yer alan habere göre, Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'taki müstakil evin garajında, 38 PL 763 plakalı otomobilde, S.Y. ve B.K'yi hareketsiz halde bulan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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