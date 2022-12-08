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Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

T.C. Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kayseri Kocasinan'da 140 m² 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:55
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Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 4862 Ada, 4 Parsel, 14.kat 56 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Ana taşınmaz üzerindeki yapının, bodrum+zemin+14 normal kattan oluştuğu, betonarme karkas tarzında inşa edildiği, bahçe duvarı ve peyzaj imalatlarının tamamlandığı, yaklaşık olarak 8-10 yıllık olduğu belirlenmiştir. Normal katların her birinde 4'er adet daire bulunmakta olup, merkezi sistem doğalgaz kalorifer ısıtmalı ve çift asansörlüdür. 56 numaralı bağımsız bölüm mesken, binanın 14. (son) katında olup kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerden olmak üzere iki cephelidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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