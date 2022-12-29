Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kayseri İl, Kocasinan İlçe, Beyazşehir Mahalle/Köy, 3699 Ada, 4 Parsel, B blok, Kat/Giriş 1 / 5 Nolu Bağımsız Bölüm 4.158,80 m2 yüzölçümlü, 40/4160 arsa paylı, ana taşınmaz niteliği İki Bloklu On dört Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, B Blok, 1. Kat, 5 Nolu bağımsız bölüm, niteliği meskenin 1/1 tam hissesi borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz satılıktır. Gayrimenkul; Beyazşehir Mahallesi, 828. Sok. No: 5/5 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunmaktadır. Konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A (kaks) =5000 m2, Yençok=n yapılaşma şartlarına sahip yerleşik konut alanı olarak planlı alanda bulunduğu görülmüştür. Ana Yapı İncelemesi B+Z+12 normal kattan oluşan toplam 14 katlı yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas şeklinde yapılmıştır.

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