Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Camikebir Mah. 355 ada, 17 parselde kayıtlı, 2.120,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmaz üzerinde bulunan, 1/40arsa paylı, 9. kat 37 bağımsız bölüm numaralı meskenin Tam (1/1) hissesi satılıktır. Ana taşınmaz üzerindeki bina;betonarme karkas yapı tarzında, bodrum kat, zemin kat ve 9 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında, bina girişi, kapıcı dairesi, sığınak, kazan dairesi ve diğer ortak alanlar, zemin katında ve normal katlarında ise her katta 4 adet mesken bulunmaktadır. Bina dış cephesi, akrilik dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum cam doğrama kapı, giriş zeminleri mermer, merdivenleri ve kat sahanlıkları karo seramik kaplamadır.

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