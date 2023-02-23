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Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

T.C. Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kayseri Kocasinan'da 106 m² 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:13
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Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire

Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erkilet Camikebir Mah. 355 ada, 17 parselde kayıtlı, 2.120,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmaz üzerinde bulunan, 1/40arsa paylı, 9. kat 37 bağımsız bölüm numaralı meskenin Tam (1/1) hissesi satılıktır. Ana taşınmaz üzerindeki bina;betonarme karkas yapı tarzında, bodrum kat, zemin kat ve 9 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında, bina girişi, kapıcı dairesi, sığınak, kazan dairesi ve diğer ortak alanlar, zemin katında ve normal katlarında ise her katta 4 adet mesken bulunmaktadır. Bina dış cephesi, akrilik dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum cam doğrama kapı, giriş zeminleri mermer, merdivenleri ve kat sahanlıkları karo seramik kaplamadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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