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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri’de sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti,, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:40
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Kayseri kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 ölü 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde D.İ.'nin sürücüsü olduğu 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı.

Otomobil, burada aydınlatma direğine çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü D.İ. ile Saniye N. ise sıkıştıkları yerde can verdi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından D.İ. ile Saniye N.'nin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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