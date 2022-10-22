Kayseri Melikgazi Belediyesi 75 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Melikgazi Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 75 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

20 – 50 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Tecrübeli olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Kayseri’de ikamet etmek

Emekli olmamak

Arşiv soruşturması olumlu çıkmak