Kayseri Melikgazi Belediyesi 75 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Melikgazi Belediyesi, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 75 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
20 – 50 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Tecrübeli olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Kayseri’de ikamet etmek
Emekli olmamak
Arşiv soruşturması olumlu çıkmak
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