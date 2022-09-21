Kayseri Melikgazi’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi, 10478 Ada, 18 Parsel, Erenköy Mahallesi Çamyurdu Caddesi Üzerinde Bulunmaktadır. Bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz bağ niteliğinde olup taşınmaz üzerinde yığma tarzda ocak taşından inşa edilmiş yaklaşık 60 m2 alana sahip sıvasız ve boyasız bir yapı olduğu, ayrıca taşınmaz üzerinde yine oyma tarzında inşa edilmiş 1 adet su kuyusu bulundu, görülmüştür. " denilmektedir.

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