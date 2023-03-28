﻿Kayseri Melikgazi’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kanlıyurt Mah. 1251 ada, 18 parselde kayıtlı, 919,77 m² yüzölçümlü, kargir apartman vasfındaki ana taşınmaz üzerinde bulunan 50/2640 arsa paylı B Blok 5. Kat 24 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindeki taşınmazın Tam (1/1) hissesi satılıktır. Ana taşınmaz üzerindeki B Blok bina; ayrık nizam, betonarme karkas taşıyıcı sistemli, 3 A yapı sınıflı, 38-40 yaş grubu arasında olup %32 yıpranma oranlıdır. Bina üzerinde bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşmakta olup, zemin katta 2 adet normal daire, normal katlarda4 adet normal daire, zemin katta 2 adet iş yeri bulunmaktadır. Bina üzerinde 1 adet asansör ve kamera sistemi mevcuttur. Bina giriş kapısı camlı demir doğrama olup, etrafı açık otoparktır.

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