Kayseri-Niğde yolunda tıra çarpan araç takla attı

Kaynak: İHA
Kayseri-Niğde yolunda tıra çarpan araç takla attı
Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir transit aracın tıra çarpması sonucu araç takla attı ve 2 kişi ağır yaralandı.

Kazaya ilişkin alınan bilgilere göre, Muammer A. (68) yönetimindeki 50 SN 606 plakalı transit araç, Murat C. (45) idaresindeki 68 BL 286 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptıktan sonra refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Muammer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Erdoğan K. (63) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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