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Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda binlerce paket sigara, onlarca cep telefonu, sigara doldurma makineleri ve sahte alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 21:54
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Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi
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İHA - Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmadı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 bin 500 paket kaçak sigara, 50 bin dal doldurulmuş makaron, 70 bin dal boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinası, 10 adet kaçak cep telefonu, 50 şişe sahte alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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