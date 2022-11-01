Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

İHA - Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmadı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 bin 500 paket kaçak sigara, 50 bin dal doldurulmuş makaron, 70 bin dal boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinası, 10 adet kaçak cep telefonu, 50 şişe sahte alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.