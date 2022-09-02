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Kayseri Sarız SYDV personel alacak

Kayseri Sarız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:58
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Kayseri Sarız SYDV personel alacak

Kayseri Sarız SYDV personel alacak
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Kayseri Sarız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Sosyal yardım inceleme görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak. 

 

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