﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak

Kayseri Sarız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak Sosyal yardım inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı bulunmamak.
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