Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de gol yağmuru: Hacılar Erciyesspor: 5 - Özvatanspor: 0

Kaynak: İHA
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de gol yağmuru: Hacılar Erciyesspor: 5 - Özvatanspor: 0

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda haftanın maçında Hacılar Erciyesspor, lider Özvatanspor'u 5-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda haftanın maçında Hacılar Erciyesspor, lider Özvatanspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı farklı galibiyetle yeni lider oldu.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana, Furkan Ulu, Levent Yeşilyurt

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Yaşar Çam, Sefa Şahin (Yasin Tarım dk. 80), Ali Buğra Gökşen (Metin Çakıcı dk. 73), Said Emre Gündoğan, Resul Kahriman, Nurettin Murat, Alper Durdu (Tahsin Erarslan dk. 80), Batuhan Bozkurt Bolat (Arif Saraçlı dk. 73), Cüneyt Egemen Karagöz (Buğrahan Duğan dk. 63), Abdullah Gürbüz

Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir (Kadir dk. 85), Talha Çoban, Sedat Sönmez, M. Mehmet, Mustafa Büyükçekiç, Mert Akgöz (Mehmet Şahin dk. 46), Resul Yıldırım (Kerem Yıldırım dk. 55), Mevlüt Metin, Şahin Çavuş, İsmail Erdi Halis (Şenol Büyükçekiç dk. 85)

Goller: Abdullah Gürbüz (dk. 4), Alper Durdu (dk. 31, 68), Said Emre Gündoğan (dk. 45+1), Batuhan Bozkurt Bolat (dk. 55) (Hacılar Erciyesspor)

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