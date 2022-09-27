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Kayseri Ulaşım personel alacak

Kayseri Ulaşım, geçici olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:43
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Kayseri Ulaşım personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, geçici olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümü 3.ya da 4.sınıf öğrencisi olmak

Genel akademik not ortalaması 2.90 ve üzeri olmak

7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kapsamında işletmede bulunmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

4 adet vesikalık fotoğraf

Diploma

Sabıka kaydı

Genel transkript

Etiketler

 

 

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