Kayseri Ulaşım personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, geçici olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümü 3.ya da 4.sınıf öğrencisi olmak

Genel akademik not ortalaması 2.90 ve üzeri olmak

7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kapsamında işletmede bulunmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

4 adet vesikalık fotoğraf

Diploma

Sabıka kaydı

Genel transkript