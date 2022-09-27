Kayseri Ulaşım personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, geçici olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümü 3.ya da 4.sınıf öğrencisi olmak
Genel akademik not ortalaması 2.90 ve üzeri olmak
7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kapsamında işletmede bulunmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
4 adet vesikalık fotoğraf
Diploma
Sabıka kaydı
Genel transkript
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.