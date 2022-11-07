7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri Üniversitesi işçi alacak

Kayseri Üniversitesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:57
Takip Et

Kayseri Üniversitesi 1 işçi alacak

Kayseri Üniversitesi işçi alacak
+
Aa
-

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 81 şehirden başvuru ile daimi kadroda 1 temizlik görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden elektronik olarak İŞKUR hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekim işlemi 18 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18.45 yaş arasında olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması olumlu olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Terörle mücadelede yaralanan (TMY) olmak şartları aranmaktadır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
6
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
7
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.