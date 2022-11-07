Kayseri Üniversitesi işçi alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 81 şehirden başvuru ile daimi kadroda 1 temizlik görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden elektronik olarak İŞKUR hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekim işlemi 18 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18.45 yaş arasında olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması olumlu olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Terörle mücadelede yaralanan (TMY) olmak şartları aranmaktadır.