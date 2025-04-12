Kayseri'de 11 araç zincirleme kazaya karıştı

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kayseri'de buzlu yolda meydana gelen zincirleme kazada 11 araç hasar aldı, 2 kişi yaralandı.
BUZ TUTAN YOLDA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.