Kayseri'de 11 araç zincirleme kazaya karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri'de buz tutan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kayseri'de buzlu yolda meydana gelen zincirleme kazada 11 araç hasar aldı, 2 kişi yaralandı.

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BUZ TUTAN YOLDA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

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Saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

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Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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