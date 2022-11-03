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Kayseri'de 11 bin 289 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 11 bin 289 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:56
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Kayseri'de 11 bin 289 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri'de 11 bin 289 litre kaçak akaryakıt yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 bin 289 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 9 çelik varil ve birer tonluk 4 tank ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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