Kayseri’de 120 kilo kaçak tütün yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın tütün ve bandrolsüz makaron sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

120 KİLO TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği tespit edilen V.T. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise 200 bin dal makaron, 120 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan V.T. hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.