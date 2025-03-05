Kayseri'de 132 bin TL’lik dolandırıcılığa 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Kayseri'de 132 bin TL’lik dolandırıcılığa 3 tutuklama

Kayser'de "sabun paketçiliği" olarak bilinen ve başkalarına ait banka hesaplarının toplanarak 132 bin TL dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "sabun paketçiliği" olarak bilinen ve üçüncü kişilere ait banka hesapları ile GSM hatlarını toplayarak paravan olarak kullanıp, insanları 132 bin TL dolandırdığı belirlenen E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S.'nin (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A., B.M. ve M.M.Y., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, A.Z. ile M.S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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