Kayseri'de operasyon: 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
101 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, haklarında 4 ay ile 25 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından hükümlüler cezaevine konuldu, 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. (AA)
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