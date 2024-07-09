Kayseri'de 2 cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de 2 cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de iki cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

E.Ö. yönetimindeki 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 06 DLN 869 plakalı cip çarpışırken savruldu. Araçlar, 17 AFZ 056 plakalı park halindeki cipe çarparak hasara sebebiyet verdi.

Kazada sürücü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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