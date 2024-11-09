Kayseri'de 2 katlı binada yangın: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de 2 katlı binada yangın: 1 ölü

Kayseri'de 2 katlı binada çıkan yangında girişteki dairede yaşayan ve dumandan zehirlenen Ahmet Çetin (66), hastanede hayatını kaybetti.Y

Yangın, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi Aşağıeverek Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın bir kısmını kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Binadakiler polis tarafından tahliye edildi. Giriş katta yaşayan ve dumanların arasında kalarak zehirlenen Ahmet Çetin, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de 2 katlı binada yangın: 1 ölü

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