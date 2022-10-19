2 IŞID'lı terörist yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda IŞİD üyesi oldukları tespit edilen 2 terörist yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi için istihbari çalışma başlatıldığı açıklandı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 şahsın Suriye ve Irak’ta bulundukları dönem içerisinde IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tespit edilen adreslere yapılan operasyon ile 2 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal bulunduğu aktarıldı.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

(Kaynak: İHA)