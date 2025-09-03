Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirilirken, T.B. ve T.E. gözaltına alındı.
T.B. ve T.E.’nin işlemleri sürüyor.

Son Haberler
Karabük yangını söndürüldü mü?
Karabük yangını söndürüldü mü?
Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir
Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı