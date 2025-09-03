Kayseri’de 20 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; 20 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ve 39 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirilirken, T.B. ve T.E. gözaltına alındı.

T.B. ve T.E.’nin işlemleri sürüyor.