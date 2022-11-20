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Böyle torun olmaz olsun! Para vermeyen babaannesini bıçakladı

Kayseri'de 20 yaşındaki İlker D., kendisine para vermediği için tartıştığı 65 yaşındaki babaannesi Naciye D.'yi bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:43
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Kayseri’de 20 yaşındaki torun para vermediği için tartıştığı babaannesini bıçakla yaraladı. Böyle torun olmaz olsun

Böyle torun olmaz olsun! Para vermeyen babaannesini bıçakladı
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Olay, saat 13.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Nurgül Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre İlker D., babaannesi Naciye D.'den para istedi. Naciye D. de para vermeyince torunu ile aralarında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İlker D., mutfaktan aldığı bıçakla babaannesini yaraladı. Yakınlarının ihbarıyla Naciye D.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis de olay yerinden kaçan İlker D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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