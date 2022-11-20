Böyle torun olmaz olsun! Para vermeyen babaannesini bıçakladı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Nurgül Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre İlker D., babaannesi Naciye D.'den para istedi. Naciye D. de para vermeyince torunu ile aralarında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İlker D., mutfaktan aldığı bıçakla babaannesini yaraladı. Yakınlarının ihbarıyla Naciye D.'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis de olay yerinden kaçan İlker D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.