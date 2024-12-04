Kayseri'de 286 personelin katılımıyla deprem tatbikatı

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Bu tatbikatı yapmamızdaki amaç, habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

TATBİKATA 286 PERSONEL KATILDI

Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde AFAD koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında ekiplerin olay yerlerine intikal süreleri ölçüldü. Tatbikata 45 araç ve 286 personel katıldı. Göçük altında kalan birçok yaralı, tatbikat gereği bulundukları yerlerden kurtarılıp çeşitli hastanelere götürüldü.

Deprem tatbikatına ilişkin bilgi veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Bu habersiz tatbikatımızda AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, jandarma arama kurtarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte icra etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

'HEP BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genç, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Toplam 45 araç ve 286 personel görev alıyor. Bugün yaptığımız habersiz tatbikatın bir ayağı da Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şu an orada buradan çıkan afetzedelerin nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryoyla birlikte hastaneye, diğer ağır hasar almış başka bir hastaneden, hastane nakilleri de sağlanıyor ve biz Hastane Afet Müdahale Planları (HAP) ile birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı'nı birlikte işlettiğimiz bir tatbikat icra ediyoruz. Şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha iyi, daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."