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46 yaşındaki polis kalbine yenik düştü

Kayseri’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mersin'de görevli polis memuru Levent Satış için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 12:31
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Kayseri’de 46 yaşındaki polis Levent Satış kalbine yenik düştü

46 yaşındaki polis kalbine yenik düştü
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru 46 yaşındaki Levent Satış, yıllık iznini geçirmek için memleketi Kayseri'ye geldi.

Dün Hunat Camii'nde kalp krizi geçiren polis memuru Satış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum polis memuru Levent Satış için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, il emniyet müdür yardımcıları, polisler ve merhum Satış'ın yakınları katıldı. Satış'ın yakınları da törende gözyaşlarına boğuldu.

Merhum Polis Memuru Levent Satış'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (İHA)

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