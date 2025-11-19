İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.M.’nin (46) kiraladığı bir evde makinelerle sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 49 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 30 kilo kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.