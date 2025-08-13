Kayseri’de 5 bin 650 adet fişek ele geçirildi: 1 gözaltı



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte usulsüz olarak sistemlerden çıkış yaparak, envarter dışı kalan mühimmatları piyasaya sürdüğü tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 5 bin 650 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kuru sıkı tabanca alt gövdesi, 16 adet silah sürgü takımı ele geçirildi. Öte yandan ekipler, olaya karışan N.K.’yi (50) yakaladı. N.K. hakkında ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.