Kayseri'de 53 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Elazığ'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda takibe alınan otomobil, Malatya-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Araçta, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bagaj kısmında hurç içine gizlenmiş 53 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Aracı Elazığ'da kiraladığı tespit edilen şüpheli B.C. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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