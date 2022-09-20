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Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5’i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 21:45
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Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ö, 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan A.D. ve K.Y, 3 yıl 4 ay hapis cezası olan C.Ç. ile 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen A.B'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı. (AA)

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