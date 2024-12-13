7 ilde, 12 dosyadan aranan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
7 ilde, 12 dosyadan aranan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi M.Ö, yakalandı. Zanlının 7 ilde 12 ayrı dosyadan da aranmasının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre aranan şahısların yakalanmasına yönelik Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 7 ilde 12 dosyadan aranan ve hakkında "Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ö. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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