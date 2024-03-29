Kayseri'de 70 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de 70 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Kayseri'de, kendisini polis gibi tanıtarak bir kişiyi telefonla arayıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte yaşanan olayda, 70 yaşındaki bir kişi telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Dolandırıcı, bir süre sonra vatandaşla buluşarak 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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