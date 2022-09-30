8 yaşındaki çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Feyzioğlu Mahallesi 541. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.C.(8), babasının 38 DH 543 plakalı otomobilinin anahtarını aldı. 9 yaşındaki arkadaşı A.Y'yı yanına alıp aracı çalıştırdı. İkili mahallede gezintiye çıktı.
Sürücü koltuğunda oturan E.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. E.C. ve A.Y. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kanala düşen otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.
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