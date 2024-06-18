Kayseri'de 9. kattan düşen çocuktan acı haber

Kayseri Melikgazi Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bir çocuk balkondan aşağı düştü.

İdiaya göre anneannesine bayram ziyaretine giden Hamza Berk Y., (7), 14 katlı apartmanın 9. katındaki ikametin penceresinden bahçeye düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuk ilk müdahalesi sonrası ambulansla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de apartman bahçesinde inceleme yaparken, talihsiz çocuktan acı haber geldi.

7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.