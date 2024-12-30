Kayseri’de acı olay: Soba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gelen bir ihbar üzerine hareket eden ekipler, evde kömür sobasından sızan gazdan etkilenen bir anne ile 4 çocuğu buldu. Karbonmonksit gazından zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğunun tedavisi sürüyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. N.P. ve çocuklarından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne N.P. ve 4 çocuğu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan aile bireylerinden Bünyamin ve Nurullah Polat kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayseri’de acı olay: Saba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Kayseri’de acı olay: Saba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Kayseri’de acı olay: Saba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Kayseri’de acı olay: Saba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Kayseri’de acı olay: Saba gazı iki kardeşi hayattan kopardı

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı belli oldu
Altının kilogram fiyatı belli oldu
Saadet Partisi'nde flaş istifa! Katıldığı partiyi açıkladı
Saadet Partisi'nde flaş istifa! Katıldığı partiyi açıkladı
Balıkesir'de kanala düşen köpeklere itfaiye yetişti
Balıkesir'de kanala düşen köpeklere itfaiye yetişti
Cumhur İttifakı'nın kurulmasının sırrı ortaya çıktı
Cumhur İttifakı'nın kurulmasının sırrı ortaya çıktı
Adıyaman'da kamyonet takla attı!
Adıyaman'da kamyonet takla attı!