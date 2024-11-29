Kayseri'de alacak verecek kavgası. 2 kişi yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayseri'de alacak verecek kavgası. 2 kişi yaralı

Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen M.G. ile H.G. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada, H.G. ve kimliği tespit edilemeyen kişi tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken M.G. gözaltına alındı.

Son Haberler
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Ümit Özdağ, Erdoğan ve Bahçeli’nin 'Öcalan' planını açıkladı
Ümit Özdağ, Erdoğan ve Bahçeli’nin 'Öcalan' planını açıkladı
Kayseri'de alacak verecek kavgası. 2 kişi yaralı
Kayseri'de alacak verecek kavgası. 2 kişi yaralı
Karşıdan karşıya geçenlere çarpıp kaçtı: 2 ölü 1 yaralı
Karşıdan karşıya geçenlere çarpıp kaçtı: 2 ölü 1 yaralı
MHP'li Eski Osmaniye Belediye Başkanı hakkında flaş karar. Tutuklanmıştı
MHP'li Eski Osmaniye Belediye Başkanı hakkında flaş karar. Tutuklanmıştı