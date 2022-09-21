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Alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı

Kayseri'de şüpheli bir kişi, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusuna güçlükle ulaşarak çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 07:14
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Kayseri'de alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı

Alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı
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İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. 

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 7 kişinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin, içerisinde 600 TL bulunan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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