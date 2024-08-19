Kayseri'de annesiyle tartışan genç evi ateşe verdi

Kaynak: İHA
Kayseri'de annesiyle tartışan genç evi ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen 17 yaşındaki C.S., evi ateşe verdi.

Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alındı.

İddialara göre, C.S. annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ve dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kedisini Kurtaran Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Yangın sırasında dumandan kaçan bir kadın, kedisini alarak kendini dışarı attı. Kedisini bir an olsun elinden bırakmayan kadın, gözyaşları içinde olayın şokunu yaşadı.

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