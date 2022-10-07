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Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 18:32
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Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 9 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

4 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 12 şüpheli ise serbest bırakıldı. (AA)

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