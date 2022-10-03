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Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı. Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 18:11
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Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl 5 ay ile 11 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 20 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı. (AA)

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