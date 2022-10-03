Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl 5 ay ile 11 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 20 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı. (AA)
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