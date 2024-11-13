Kayseri’de aranan şahıslara operasyon düzenledi

Kaynak: İHA
Kayseri’de aranan şahıslara operasyon düzenledi

Kayseri'de 46 ekip ve 117 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

Kayseri'de 46 ekip ve 117 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 46 ekip ve 117 personelin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z. (27), dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (57) ve infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. (40) ile çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
MSB acı haberi duyurdu: Bir polisimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir polisimiz şehit oldu
AKP'den 'etki ajanlığı' için flaş açıklama! "Tamamen çekmedik, tekrar gündeme gelecek"
AKP'den 'etki ajanlığı' için flaş açıklama! "Tamamen çekmedik, tekrar gündeme gelecek"
İşçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırdı
İşçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırdı
Amazon, Freevee platformunu kapatıyor
Amazon, Freevee platformunu kapatıyor
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı