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Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 15 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 18:06
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Kayseri’de arananlara operasyon: 15 gözaltı

Kayseri’de aranan şahıslara operasyon: 15 gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet, 19 Mayıs ve Gevher Nesibe Mahalleleri’nde yapılan çalışmalarda; ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan aranan ve toplamda 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. E., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık‘ suçundan aranan ve toplamda 10 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. ile birlikte toplamda 15 şahıs yakalandı.

İ.E. ve D.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 13 şahısta serbest bırakıldı.

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