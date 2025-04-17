Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Mabetten hırsızlık" konusuna ilişkin çalışma başlattı. Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi.

İncelemelerde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın aldığı saptanan Y.T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Camiden çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak teslim edildi.