Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

Kaynak: DHA
Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

Kayseri’de aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez hırsızlık yapan 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelilerin camiden 40 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Mabetten hırsızlık" konusuna ilişkin çalışma başlattı. Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi.

İncelemelerde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın aldığı saptanan Y.T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Camiden çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak teslim edildi.

Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

Kayseri’de aynı camiden 3 kez hırsızlık yapanlar böyle yakalandılar

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