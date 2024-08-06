Kayseri'de beton mikser devrildi sürücüsü öldü

Beton mikser devrildi sürücüsü öldü

Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 8'inci Cadde'de sabah saat 10:30 civarında meydana geldi.

Ünsal Öztürk'ün kullandığı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Yapılan kontrolde, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlatırken, devrilen beton mikseri bir vinç yardımıyla kaldırıldı.