Sahabiye Mahallesi'ndeki Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olay, çevredekileri dehşete düşürdü.

Kimliği belirsiz iki şahsın bilinmeyen bir sebepten tartışması, hızla şiddete evrildi; saldırgan, rakibini bacağından bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer "silahlı kavga" vakalarının artışı için alarm veriyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde, parkın banklarında dinlenen vatandaşların arasında patlak verdi.

Edinilen bilgilere göre, iki şahıs arasında muhtemelen alacak meselesi veya kişisel husumet kaynaklı başlayan söz dalaşı, kısa sürede fiziki çatışmaya döndü. Bıçak çeken saldırgan, 30'lu yaşlarındaki mağduru sol bacağından yaraladı; kurban, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine, olay yerine polis, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde turnike uygulayarak ilk müdahaleyi yaptı; ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar, "Bıçak yarası derin, damar hasarı var; hayati tehlike atlatıldı ama enfeksiyon riski yüksek" dedi.