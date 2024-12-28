Kayseri'de bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri'de bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sivas Caddesindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatt

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