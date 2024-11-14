Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

Kayseri'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi. Babasının otomobilini alan M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinden skuter ile kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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